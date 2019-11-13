شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رئيسي يعزز الشبهات المحيطة بترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

كشف سفير واشنطن في أوكرانيا عن وقائع جديدة تعزز الشكوك المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك خلال أولى الجلسات العلنية التاريخية في إطار التحقيق الهادف لعزل الرئيس.

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وخلال إدلائه بإفادته الذي نقلته القنوات الأمريكية الكبرى مباشرة، قال السفير الموقت للولايات المتحدة في أوكرانيا ويليام تايلور إن ترمب كان «مهتماً» بفتح تحقيق بشأن خصمه جو بايدن في أوكرانيا أكثر من اهتمامه بالوضع في هذا البلد.

ومدافعاً عن نفسه ومؤكداً براءته، تعهد ترمب بأنه سيغسل «عار» هذا التحقيق في صناديق الاقتراع بفوزه في ولاية ثانية في نوفمبر 2020.

ويشتبه الديموقراطيون بأن ترمب استغل سلطته بممارسته ضغوطاً على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرص كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.