شكرا لقرائتكم خبر عن السويد: مذكرة توقيف بحق المدعي العام الإيراني السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت محكمة سويدية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة توقيف بحق حميد نوري، المدعي العام السابق في القضاء الإيراني؛ بسبب تورطه في ارتكاب جرائم قتل بحق معارضين سياسيين عام 1988.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن ”اعتقال حميد نوري تم يوم السبت الماضي في السويد بسبب وجود وثائق تثبت أنه أحد أعضاء مجموعة تنفيذ الإعدام في سجن جوهردشت غرب العاصمة الإيرانية طهران، التي شكلها الخميني مؤسس النظام الإيراني“.