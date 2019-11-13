شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد جندي إماراتي ضمن «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، استشهاد العريف طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني ضمن عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل». وتقدمت القيادة العامة بتعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.



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