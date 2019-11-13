شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة) اُستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخر جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرق محافظة رفح. وأفادت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة بأن فلسطينيين اثنين استشهدا اليوم (الأربعاء) وأصيب آخر جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26 شهيدًا.



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