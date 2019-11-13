أكاديمي عماني يكشف كواليس زيارة بن سلمان إلى مسقط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط

كشف أكاديمي عماني عن خلفيات الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع السعودي، والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، إلى العاصمة العمانية مسقط.

واوضح الدكتور عبدالله الغيلاني وهو الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن زيارة خالد بن سلمان إلى مسقط لم تكن حدثاً بروتوكولياً عابراً، وأنه لم يأت باعتباره نائباً لوزير الدفاع، ولم يُستقبل في العاصمة العمانية بصفته تلك، بل جاء مبعوثا للملك وولي عهده.

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وأكد الغيلاني أن بن سلمان التقى السلطان قابوس، الذي تنحصر لقاءاته غالباً على رؤساء الدول وبعض الرسميين من ذوي المراتب الأدنى من الدول الكبرى، فضلاً عن اقتصار الحضور من الجانب العماني على وزيري الديوان والمكتب السلطاني، والأخير هو رئيس المؤسسة الأمنية.

وأشار إلى أن الزيارة تركزت على مناقشة الملف اليمني ومنها الصراع الدائر في محافظة المهرة (شرق اليمن) بين السلطنة من جهة وتحالف العدوان السعودي الاماراتي، مشيراً إلى أن السعودية ماضية في تعزيز حضورها العسكري، وتوسيع دائرة نفوذها السياسي عبر سلسلة استقطابات قبلية وسياسية تمثل تهديداً للنفوذ العماني التقليدي، وهو أمر أثار حفيظة السلطات العمانية فجنحت هي الأخرى إلى تكثيف منازلتها للنفوذ السعودي.

ولفت الغيلاني كذلك إلى الحوار مع انصار الله، متوقعاً أن تكون مسقط هي قاعدة انطلاق الحوار بين السعودية وصنعاء.