بدأالعمل على إزالة الجدار الاسمنتي داخل نفق ​نهر الكلب​ بهذه الأثناء. وكانت معلومات لـ"النشرة" قد أفادت قبل ساعة بان المتظاهرين اقدموا على بناء حائط مع اسمنت في نفق نهر الكلب وذلك منعا لمرور السيارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل على إزالة الجدار الاسمنتي داخل نفق نهر الكلب بهذه الأثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.