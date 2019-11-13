دعا الحراك المدني الى التظاهر امام منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو في بيروت يوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء.
وقالت في منشورها "لاننا حريصون على عدم ركوب السياسيين "للموجة" ولانه جزء من الطبقة السياسية التي خرجنا ضدها، الدعوة للاعتصام امام منزل جنبلاط".
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للتظاهر امام منزل جنبلاط في كليمنصو الجمعة بعنوان "لاننا حريصون على عدم ركوب السياسيين للموجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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