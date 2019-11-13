دعوة للتظاهر امام منزل جنبلاط في كليمنصو الجمعة بعنوان "لاننا حريصون على عدم ركوب السياسيين للموجة"

دعا ​الحراك المدني​ الى التظاهر امام منزل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو في ​بيروت​ يوم الجمعة عند ​الساعة​ السادسة مساء.

وقالت في منشورها "لاننا حريصون على عدم ركوب السياسيين "للموجة" ولانه جزء من الطبقة السياسية التي خرجنا ضدها، الدعوة للاعتصام امام منزل جنبلاط".