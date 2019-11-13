النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق 8 قنابل مضيئة فوق تلال الشحل المطلة على مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "أطلق ​الجيش الإسرائيلي​ قبل قليل من مواقعه داخل ​مزارع شبعا​ 8 قنابل مضيئة فوق بركة النقار وتلال الشحل المطلة على مزارع شبعا"، مشيراً الى أنه "يتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع دون طيار فوق المزارع".

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