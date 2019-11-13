النشرة: اشكال بقصقص خلال محاولة الجيش منع انصار المستقبل من قطع الطريق

افادت معلومات لـ "​الخليج 365​" عن اشكال في منطقة قصقص في بيروت خلال محاولة ​الجيش اللبناني​ منع انصار ​تيار المستقبل​ من قطع الطريق. وتحدثت معلومات عن ​اطلاق نار​ في المنطقة بعد منع الجيش اغلاق الطريق.

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