وزير الدفاع الأميركي: كان لدينا ألف جندي في سوريا سحبنا منهم 400 فقط

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ عن أن "سحب قواتنا من ​عين العرب​ السورية قد يستغرق أسبوعا"، مؤكداً "إننا ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديمقراطية ومستمرون في دعمهم"، مشيراً إلى أنه "عند اكتمال انسحابنا الجزئي من سوريا سيبقى هناك 600 جندي أميركي"، مضيفاً "كان لدينا ألف جندي في سوريا سحبنا منهم 400 فقط".

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