سلامة: الجامعة العربية اعترضت على تعيين مبعوث أممي إفريقي لليبيا

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ عن أن "​الجامعة العربية​ اعترضت على تعيين مبعوث مشترك بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأممية بشأن ​الأزمة​"، موضحاً أن "الاتحاد الإفريقي يريد أن يكون ممثل ​الأمم المتحدة​ في أي نزاع إفريقي، هو نفسه ممثل الاتحاد الإفريقي، وما حصل أن ​جامعة الدول العربية​ اعترضت على الأمر وطلبت أن يكون لها أيضًا ممثلًا في ليبيا باعتبارها دولة عربية".

ولفت إلى ان "هذا ما عقّد الأمور، لاسيما أن دولًا كبرى لا تريد أن تتنازل عن ميزاتها كدول دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ وأنا شخصيًا لا أهتم بالأمر، وأتابع عملي مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في نفس الوقت"، مشيراً إلى أن "علاقتي مع الاتحاد الإفريقي جيدة، وأنا أراسله أسبوعيًا لإعطائه صورة حول الوضع، لأنه ليس لديه من يمثله في ليبيا".