الأمن البولندي: القبض على متطرفين كانا يخططان لهجمات على المسلمين

أعلن الأمن الداخلي البولندي عن "إلقاء القبض على متطرفين يمينيين اثنين كانا يخططان لهجمات على المسلمين"، موضحاً أن "الشخصين تم القبض عليهما يوم الأحد في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا".
ولفت إلى أن "الجماعة كانت تعتزم استخدام نفس الطريقة التي استخدمها النرويجي أندرس بريفيك في 2011 وبرينتون تارانت في نيوزيلندا عام 2019"، موضحاً أن "الجماعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات وخلال عملية تفتيش بأحد المنازل بضواحي العاصمة وارسو تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".
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