فرنجيه يعرض التطورات الراهنة مع فارنو باتصال هاتفي مطول

عرض رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مختلف الشؤون والمستجدات الراهنة في ​لبنان​ مع مدير دائرة شمال ​افريقيا​ والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو في خلال اتصال هاتفي. وكان من المفترض ان يلتقي فرنجيه فارنو في ​بيروت​ الا انه بسبب الاوضاع الراهنة تأجل اللقاء واستعيض عنه باتصال هاتفي مطول تناول مجمل الاوضاع والتطورات الحالية في لبنان والحلول المقترحة في هذا الاطار.

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