الراعي دان جريمة قتل علاء ابوفخر: نناشد الرئيس عون ايجاد الحلول السلمية لكل القضايا المطروحة

دان البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ جريمة قتل الشاب علاء ابو فخر التي حصلت بالامس عند مثلث خلده آملاً بأن يكون استشهاده فداء عن كل ​لبنان​.

وفي مستهل صلاة المسبحة الوردية مساء اليوم بالصرح البطريركي التي رفعها على نية لبنان ولراحة نفس الشهيد ابو فخر، اشار الراعي الى اننا "فقدنا جميعنا البسمة لكننا لم ولن نفقد الرجاء، واننا نواصل صلاتنا بايمان حار ولو كانت الغيوم تتلبد اكثر. انني اعبّر عن تعزيتي ومؤاساتي الكبيرة لعائلة المرحوم الشهيد علاء ابو فخر واني معها ومع محبيه وكل اللبنانيين نعتبره شهيد ​الحراك الشعبي​ والشبابي. ونصلي لكي يكون دمه فداء عن حياة كل لبنان."

واضاف غبطته: "يؤسفنا ان نشهد اعتداءات على المتظاهرين وسقوط جرحى من بينهم. اننا نرفض كل شكل من اشكال هذه الاعتداءات من اي جهة كانت. اننا نذكر في صلاتنا كل الجرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل".

وتابع "انني اوجّه النداء الى الجميع من أجل ضبط النفس والابتعاد عن كل تشنّج، لان التشنج يجر التشنّج ولا يؤدي الى نتيجة. وان يحافظوا على الطابع السلمي والحضاري لحراكهم. لا نريد اية مواجهات من اي نوع كانت، لا مع ​الجيش​ و​القوى الامنية​ ولا بين المواطنين. نصلي من اجل الجيش والقوى الامنية المنتشرة على مساحة كل الوطن كي يحموا المواطنين وحرية تعبيرهم وليحولوا دون اصطدامهم فيما بينهم خصوصًا ان التحركات الشعبية هي على امتداد الوطن."

اضاف البطريرك الراعي: "نصلي من اجل المسؤولين وعلى رأسهم ​رئيس الجمهورية​ ونناشدهم ايجاد الحلول السلمية لكل القضايا المطروحة. نناشد ونطلب من رئيس الجمهورية المباشرة ب​الاستشارات النيابية​ من اجل تكليف رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة تتحمل مسؤوليتها."