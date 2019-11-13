الجيش أخرج عددا من الشبان من المبنى المطوق في جل الديب

أخرج الجيش اللبناني الآن عددا من الشبان من المبنى المطوق في جل الديب، وتم نقلهم بسيارات عسكرية.
وكان سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية وللجيش وفوج المغاوير في شارع داخلي في جل الديب مع تواجد عدد من المحتجين أمام مبنى في الشارع المطوق.
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