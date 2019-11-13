الجيش أخرج عددا من الشبان من المبنى المطوق في جل الديب

أخرج ​الجيش اللبناني​ الآن عددا من الشبان من المبنى المطوق في ​جل الديب​، وتم نقلهم بسيارات عسكرية.

وكان سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية وللجيش و​فوج المغاوير​ في شارع داخلي في جل الديب مع تواجد عدد من المحتجين أمام مبنى في الشارع المطوق.

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