لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يجب أن يعرف قطاع الطرق بأنها ستفتح وأصحاب الجدار بأن الجدران ستهدم على رؤوسهم ومطالب الحراك ارقى وأرفع من هذه العصابات ومن يعش يرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يجب ان يعرف قطاع الطرق أن الطرقات ستفتح وأصحاب الجدار بأن الجدران ستهدم على رؤوسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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