انتشر ​فيديو​ على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لمواطن قال ان اسمه ​محمد جابر​ من ​جنوب لبنان​ اتصل برئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وطلب منه فتح الطرقات من قبل انصاره، فرد جنبلاط ان ​الحزب الاشتراكي​ لا يقطع طريق جنوب لبنان وانه لا وجود للحزب التقدمي الاشتراكي خلال ​قطع الطرقات​.

ورد جنبلاط على المواطن الجنوبي بالقول "قل لامين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ ان لا يهددنا كل اسبوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن جنوبي يسأل جنبلاط عن قطع الطرقات والأخير يرد: قلو للسيد ما يهددنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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