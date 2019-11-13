اندلاع حريقين في بينو في محلتي الصبحية وضهر القلد

اندلع حريقين في بلدة بينو في محلتي الصبحية وفي ضهر القلد بجانب الطريق الرئيسي، وقد أتت النيران على مساحات من شجيرات سنديان واعشاب يابسة.

وعملت سيارتان للدفاع المدني من مركز بزبينا بالتعاون مع مواطنين وشرطة ​اتحاد بلديات الجومة​ على اخماد النيران وتبريد مكان ​الحرائق​.

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