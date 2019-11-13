أيمن الصفدي: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

أكد وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ أن "استمرار الاحتلال ال​إسرائيل​ي للأراضي الفلسطينية هو سبب كل التوتر و​العنف​".

وفي تصريح له جعلى احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح الصفدي أن "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف. ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل ​الأمن​"، مشيراً الى أن "الأمن للجميع طريقه إنتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية"، داعيا ​المجتمع الدولي​ إلى "العمل الفوري من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة".

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