نجم: اي حكومة ستسقط في الشارع اذا لم تلب طلبات الشعب وطلباتنا

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ الى ان رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​ قدم استقالته للشعب اللبناني الكبير الذي نفتخر به، واعتبر ان الشعب شبع من السياسيين منذ 43 سنة من حرب الى حرب واليوم نحن بحاجة لتلبية مطالب الشعب.

واوضح نجم في حديث تلفزيوني، ان "اي حكومة ستسقط في الشارع اذا لم تلبي طلبات الشعب وطلباتنا". واوضح ان هناك بطالة وصلت الى 60 بالمئة وممكن ان تصل الى نهاية الشهر تصل الى 90 بالمئة، ونحن نريد رئيس حكومة ان كان الحريري وغيره يعيد الثقة للاقتصاد في البلد، ولفت الى انه يملك عدد من ​المصانع​ اقفلها بسبب الازمة.

واكد ان الحريري لن يشكل حكومة اذا لم يشكل حكومة اختصاصيين، ودعا للاتكال على المبادرة اللبنانية بدل المبادرة الفرنسية، وعلى الفرنسيين ان يساعدونا فيما بعد ب​الاقتصاد​.