احتمال تساقط بعض الرذاذ مساء الغد دون تعديل يذكر بالحرارة

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمنوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة وجافة مصدرها شبه ​الجزيرة​ العربية حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بكتل هوائية باردة نسبيًا والتي تؤدي الى طقس متقلّب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ يتحوّل خلال المساء الى غائم مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم جزئياً يتحول تدريجيًا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة بدءًا من الظهر لتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة ليلا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يبدأ الطقس بالتحسّن تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر.