احتمال تساقط بعض الرذاذ مساء الغد دون تعديل يذكر بالحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمنوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بكتل هوائية باردة نسبيًا والتي تؤدي الى طقس متقلّب وماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحوّل خلال المساء الى غائم مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق في المناطق الداخلية.
الجمعة: غائم جزئياً يتحول تدريجيًا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة بدءًا من الظهر لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليلا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يبدأ الطقس بالتحسّن تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر.
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