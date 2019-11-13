شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق كبيت الأمة ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راغب مصطفي اسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المصريين العاملين في الخارج، سيظل يوم الجهاد يوم تاريخي مضيئة في تاريخ الكفاح المصري ضد الاستبداد والاستعمار .

وأضاف «راغب» علي هامش مشاركته بعيد الجهاد 101الذي ينظمه بيت الامة تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن الارادة القويه وتلاحم المصريين جميعهم علي قلب رجل واحد كانت الصخره التي تحطمت عليها كافة المؤامرات .

وأكد القيادي الوفدي، ان يوم الجهاد كان هو النواة والشرارة الأولة لانطلاق ثوره 1919، تلك الثورة العظيمة التي كشفت المعدن الاصيل للشعب المصري الذي لم يتخلي يوما عن نداء الواجب الوطني والدفاع عنه ضد العدو المحتل .

ولفت راغب الى ان احتفالية الوفد بعيد الجهاد مساء اليوم، حضرها كوكبة من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة وخرجت بشكل يليق ببيت الامة.