شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لمواجهة فوضى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ التكليفات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى استعرضها خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

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ووجه أبو جاد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه بصفة مستمرة على متابعة الأوضاع الخاصة بكل ما يتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، خاصة من الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم من خلال متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق والأسعار، مشيدا باهتمام الرئيس السيسى وحرصه على التأكد من توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة.

وطالب النائب حسين أبو جاد من الحكومة التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ لكافة السلع الأساسية والضرورية على مستوى الجمهورية وبيعها بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.