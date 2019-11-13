شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وفدى: نحتاج إلى روح وعزيمة المصريين فى عيد الجهاد لبناء الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، أننا في ذكري إحياء عيد الجهاد الوطني نحتاج إلي روح وعزيمة المصريين التي ظهرت بشكل قوي ومشرف في عيد الجهاد منذ أكثر من مائة عام لتكون دافع للأجيال الحالية لبناء الدولة المصرية.

وأكد "خليفة" أن حزب الوفد يحرص على توفير الأفضل للوطن والمواطنين ورفعه الدولة المصرية خاصة أن مصر لا ينقصها شيء لتصبح من الدولة المتقدمة ولدينا كوادر مميزة في كافة المجالات، مشيرا إلي أن ما ينقصنا أن نعمل بنفس الروح والتفاني التي تعمل به القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وضعت مصر في مكانتها الطبيعية وسط دول العالم .

وأكد النائب الوفدي، أن الاحتفال بعيد الجهاد الوطني يسلط الأضواء على عراقة وأصالة وكفاح ونضال الشعب المصري العظيم الذي يؤكد للعالم انه صاحب الحضارة وصاحب الكفاح الوطني وكيف يكون حب الأوطان.

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