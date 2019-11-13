شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عقيل: لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هناك فارق كبير بين القبض على المتظاهريين والقبض على من يخالف قانون التظاهر أو يتظاهر بدون ترخيص ويهدد السلم والأمن .

وأضاف أيمن عقيل خلال مشاركة مؤسسة ماعت في ندوة الحقوق السياسية والمدنية فى مصر، التى تنظمها منظمة اليزكا الأفريقية ذلك فى إطار الدورة 34 للاستعراض الدورى الشامل:"ورغم ذلك طلبنا من النائب العام بالافراج عن كل من يثبت عدم تورطه فى أعمال تخريبية أو الدعوه لذلك، فالدعوه للتظاهر خلال الأشهر الأخيرة كانت تحض على العنف والدم وتعطيل موسسات الدولة واحتلال الميادين، وهذا كله أمر مرفوض، نحن لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين".

وشدد عقيل على أهمية عمل اللجنة الوطنية لمراجعة ملفات الشباب والتى استطاعت أن تعد قوائم للافراج عن 1500 شاب حتى الآن.