شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: تأهيل الأشبال والطلائع هدفه خلق جيل قادر على بناء المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحزب ينفرد بتدشين لجنة لتأهيل الطلائع والأشبال، وتأتى هذه المبادرة فى إطار حرص الحرب على الاهتمام بالأشبال، لزرع معانى الوطنية، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة نقل الخبرات الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع من هم دون 18 عاما، التزاما بنص القانون الذى يمنع انضمام من دون 18 لأى حزب سياسى.

جاء ذلك خلال حفل تدشين لجنة تأهيل الطلائع والأشبال بحزب الحرية المصرى، بالتعاون مع أمانة محافظة الجيزة، فى حضور النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، وعدد من قيادات الحزب، النائب أحمد مهنى الأمين العام، أحمد إدريس، أمين تنظيم الحزب، ماجد طلعت، أمين تثقيف وتدريب بالحزب، جيهان بيومى، أمينة المرأة، اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب.

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وأضاف حسب الله أن المبادرة تهدف أيضا لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية، فى إطار المشاركة المجتمعية، وأن يتحمل الجميع مسئوليته المجتمعية، وأن يعلم الأشبال تاريخ أجدادهم، وحضارة امتدت لـ 7 آلاف سنة.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى إلى أن اختيار القرية الفرعونية للإعلان عن تدشين المبادرة لتأهيل الأشبال يأتى أيضا فى إطار الوقوف على التاريخ المصرى وتعليم هؤلاء النشء تاريخ أجدادنا المصريين، وكيف يستطيع هؤلاء الأشبال صنع تاريخ جديد يُضاف للحضارة المصرية.

واستكمل حسب الله أن هناك دولا لا تملك أى رصيد، وتحاول أن تصنع لنفسها تاريخا، ولكن فى حقيقة الأمر ستظل مصر هى رمانة الميزان فى المنطقة، وعلى الرغم من كل ما تتعرض له الدولة المصرية من مؤامرات أو تحديات ستظل كما هى عنوانا للقوة والصلابة، وستفشل كل هذه المخططات، وخير دليل على ذلك حجم الإنجازات على أرض الواقع .