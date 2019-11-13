شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المتحدث فى شئون العامة يجب أن يكون ملما بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد، إن المعارضة الوطنية جزء من البناء وهكذا يجب أن تكون، لافتا إلى أنه بمناسبة عيد الجهاد فينبغى أن نأخذ من الماضى ما نبنى به فى الحاضر وننطلق به فى المستقبل.

وأضاف وزير الأوقاف: "لو أردنا أن نأخذ نموذجاً للمعارضة الوطنية فكلمة المستشار بهاء أبو شقة كلمة مهمة"، لافتا إلى أن من يتحدث فى أى شأن لا بد أن يكون ملما به وأن هذه الدولة محفوظة بحفظ الله عز وجل، مشيرا إلى أن الجيش المصرى عبر الزمان لم يكن باغيا أو معتديا وإنما محافظا على أرضه.

وأشار إلى أن الإرهاب خطر كبير يواجه الدولة، لافتا إلى أن الشعب الذى فوض سعد زغلول هو الشعب الذى وقف ليفوض الرئيس السيسى ضد الإرهاب.