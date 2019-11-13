شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيون يستعدون لتنظيم مظاهرات فى أمريكا تزامنا مع لقاء أردوغان مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة لـالمعارضة التركية، أنه من المنتظر أن ينظم أنصار اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية، بالشراكة مع اللجنة الكردستانية الأمريكية، وقفة احتجاجية على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن اللجنة الأرمنية الأمريكية دعت أنصارها إلى الانضمام إلى احتجاج على زيارة أردوغان إلى واشنطن تلبية لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث يشارك فى الاحتجاجات، المزمع انطلاقها أمام البيت الأبيض، اتحاد الشباب الأرمنى، ومركز روجافا الأمريكى من أجل الديمقراطية.

وتابعت صحيفة زمان: يريد المحتجون التعبير عن رأيهم فى قضايا عديدة أبرزها العملية العسكرية التركية الأخيرة ضد الأكراد فى شمال سوريا، وجذب المزيد من الانتباه إلى حقوق الأرمن فى تركيا والتعويضات التى يطالبون بإلزام الحكومة التركية بها.

Advertisements