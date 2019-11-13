شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الوفد حزب معارض لكنه يؤيد مشروع الرئيس لبناء دولة حديثة ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الإرادة الصلبة للمصريين التى تجلت فى خروج 33 مليون مصرى فى ثورة 30 يونيو ضد الإخوان، وكان ترابط الجيش والشرطة الصخرة الصلبة التى تحطمت عليها المؤامرات، وظهر القائد المصرى الوطنى عبدالفتاح السيسي الذى سيذكره التاريخ بحروف من نور واستجاب لصوت المصريين، وتم إزاحة حكم فاشي سعى لاسقاط الوطن واحتلاله.

وأضاف فى كلمته باحتفالية عيد الجهاد الوطنى، تلك الثورة الشعبية التى أظهرت عظمه المصري الأصيل، وتابع: الوفد يؤيد مشروع الرئيس السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، رغم أن حزب الوفد وهو حزب معارض، إلا أنه لا يعارض إلا للمصلحة الوطنية التى فيها مصلحة الدولة والمواطن".

وأوضح المعارضة الوطنية لابد أن تكون معارضة موضوعية لا أن تتصيد الأخطاء بل تكون معارضه بناءه تطرح الحلول وتضع انفسها مكان المسئول وتطرح الحلول، لافتا أن حزب الوفد رأى فى هذ االمشروع الوطنى الذى يقوم على 3 محاور، وهو تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى .

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