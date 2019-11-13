محافظ البحيرة يزور مصابي حريق إيتاي البارود (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المصابين في حريق ترعة عزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، كما وجه مديرية التضامن بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمضارين بالحادث وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا لقانون 86 لسنة 2019.

وذكر بيان من المركز الصحفي بمحافظة البحيرة، أنه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، مما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة قرية المواسير بمركز ومدينة ايتاي البارود.

وأشار البيان إلى تهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة، وأثناء ذلك وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال النيران بالترعة، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا من المواطنين.

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