"مياه جنوب سيناء" تعلن الانتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء-رضا السيد: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 450 مللي المغذى للقرى السياحية بمحطة رأس ملعب بمدينة رأس سدر. وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه تم إعادة ضخ المياه حاليًا وجاري وصولها للمواطنين تباعًا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

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