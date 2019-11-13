تنسيق المواقف بين مصر والإمارات

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين، وذلك في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من تعاون استراتيجي تتشعب على كافة الأصعدة، وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي: إن زيارة الرئيس للإمارات تعكس حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يبحث الرئيس السيسي مع محمد بن زايد خلال الزيارة العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.