تنسيق المواقف بين مصر والإمارات

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وحسب وكالة أنباء الإمارات، يبحث الرئيس السيسي مع محمد بن زايد خلال الزيارة العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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