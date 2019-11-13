23 قتيلا فلسطينيا وإدانة عربية لجرائم الاحتلال

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة عن سقوط 23 قتيلا، منذ الثلاثاء، في القطاع، بينما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من غزة، أمس، على إسرائيل التي ردت بضربات جديدة أدت إلى ارتفاع حصيلة الغارات إلى 23 قتيلا بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته اللذان قتلا في عملية محددة الهدف، الثلاثاء، من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وقال: إن الرئيس محمود عباس «يبذل جهودا مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته».

وطالب أبوردينة، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بـ»التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني»، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إرسال مسؤول دبلوماسي بارز إلى إسرائيل وسط تصاعد وتيرة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارا لمسلسل العدوان، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وتمسكا بأرضه.