23 قتيلا فلسطينيا وإدانة عربية لجرائم الاحتلال

وطالب أبوردينة، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بـ»التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني»، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إرسال مسؤول دبلوماسي بارز إلى إسرائيل وسط تصاعد وتيرة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارا لمسلسل العدوان، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وتمسكا بأرضه.
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