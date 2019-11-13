المملكة تهتم بمشروع نزع الألغام في اليمن

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة انضمامها للاتفاقات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ضمنها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية، وأوضح الواصل في كلمة المملكة خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية في جنيف أمس، أن مسألة نشر المتفجرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع تعد أحد أخطر المسائل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مبينًا أن المملكة لديها جهود نوعية ومساهمات في نزع الألغام في اليمن الشقيق.

الحوثي يزرع الألغام

أشار الواصل إلى أن التقارير الدولية أفادت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أعدادا هائلة من الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي فتسببت في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين العزّل وغالبيتهم من المسنين والأطفال والنساء، إضافة إلى العاهات الدائمة التي سببتها لآلاف الأبرياء الآخرين.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة قامت في هذا الإطار بإنشاء مشروع «مسام» لنزع الألغام، والذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، ونجح المشروع حتى الآن في نزع ما يقارب 103737 لغما في اليمن، وستواصل مساعيها في هذا الجانب.

تطورات ميدانية

ميدانيا، قُتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح عشرات آخرون، أمس، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف معسكر «صحن الجن» ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب شرق اليمن.