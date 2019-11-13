المملكة تهتم بمشروع نزع الألغام في اليمن

الحوثي يزرع الألغام
أشار الواصل إلى أن التقارير الدولية أفادت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أعدادا هائلة من الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي فتسببت في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين العزّل وغالبيتهم من المسنين والأطفال والنساء، إضافة إلى العاهات الدائمة التي سببتها لآلاف الأبرياء الآخرين.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة قامت في هذا الإطار بإنشاء مشروع «مسام» لنزع الألغام، والذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، ونجح المشروع حتى الآن في نزع ما يقارب 103737 لغما في اليمن، وستواصل مساعيها في هذا الجانب.
تطورات ميدانية
ميدانيا، قُتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح عشرات آخرون، أمس، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف معسكر «صحن الجن» ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب شرق اليمن.
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