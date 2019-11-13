مصر تستعرض إنجازاتها في حقوق الإنسان بجنيف

سمر إبراهيم وعبدالله أبوضيف (القاهرة)

أكد الوفد المصري لحقوق الإنسان في جنيف أن مصر حققت نقلة نوعية على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة في ملف تعزيز حقوق الإنسان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أمس.

واستعرض الوفد المصري، برئاسة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، الرؤية المصرية الوطنية بشأن ملف حقوق الإنسان وما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.

وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، لـ«الاتحاد» إن مصر حققت طفرة خلال السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان على جميع الصعد، مشيراً إلى تمكين المرأة المصرية، والحفاظ على قوانين حماية الطفل الموقع عليها دولياً، فضلاً عن الطفرة التي تم تحقيقها في السجون، مضيفاً أن أعضاء الوفد المصري استطاعوا توضيح عديد من الحقائق عن أوضاع الحريات بمصر التي حاول البعض تشويهها.

فيما كشفت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة وكلمة الوفد المصري عن الأوضاع الداخلية، حيث أكدت أن مصر وافقت على تنفيذ 220 توصية من ضمن 300 توصية داخل المجلس، أبرزها ما يتعلق بتنظيم التظاهر وحقوق المرأة والطفل، مشيرة إلى أن التوصيات التي لم يتم تنفيذها مرتبطة بشكل كبير بالسيادة المصرية وحقها في إدارة شؤونها الداخلية سواء فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعامل مع العناصر الإرهابية.