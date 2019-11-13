انهيار الثقة في النظام المالي يعمق الأزمة اللبنانية

بيروت (رويترز)

حذر خبراء ومصرفيون في لبنان من أن فقدان الثقة في النظام المالي، الذي ظل لفترة طويلة من ركائز الاستقرار، من شأنه تعميق الأزمة الدائرة في البلاد.

ويعمل فقدان الثقة على تآكل السيولة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يزيد المخاوف ألا تتمكن البنوك من مساعدة الحكومة على تمويل العجز المرتفع في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية. ويحمل لبنان واحداً من أثقل أعباء الدين في العالم، إذ يعادل دينه العام نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول مصرفيون إن ودائع العملاء واصلت التراجع، ومن المقدر أنها انخفضت بما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار منذ أغسطس الماضي، وفقاً لتقدير جابريس إيراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي.

ويتعين سداد القروض الدولارية بالعملة ذاتها وهو أمر صعب بصفة خاصة بسبب نقص العملة الصعبة في لبنان. وتوضح المواقع الإلكترونية للبنوك الكبرى أن الفائدة السنوية على بعض القروض تبلغ نحو 27 في المئة، وهو ما يعني أن أي مقترض سيعاني من ضائقة مالية.

وسعى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان للتخفيف من حدة المخاوف يوم الاثنين الماضي، فقال «إن البنك لديه احتياطي قابل للاستخدام من العملة الأجنبية يبلغ 30 مليار دولار وأن إجمالي احتياطياته يبلغ 38 مليار دولار».

وأضاف أن البنك اتخذ خطوات لحماية المودعين بضمان عدم انهيار أي بنك من البنوك وأنه سيسعى لخفض أسعار الفائدة من خلال إدارة السيولة.

غير أن فرض قيود من جانب البنوك على سحب الدولار والتحويلات الخارجية أخفق في استعادة الثقة.

وقال جياس جوكنت من جيه بي مورجان سيكيوريتيز: «إن الاحتياطيات مرتفعة بما يكفي لضمان الحفاظ على ربط العملة اللبنانية بالدولار».

غير أنه لا تزال هناك بعض المؤشرات المقلقة.

وقال مصرفي دولي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع: «صافي مركز البنوك بالعملات الأجنبية يتناقص بسرعة».

وأضاف «هذا النهج الخاص حسب الظروف من فرض قيود على رأس المال وتآكل الحاجز الواقي لرأس المال يعني أن البنوك لن تتمكن من جذب ودائع أو خطوط ائتمان ومن ثم ستقل قدرتها شيئاً فشيئاً على تمويل عجز المعاملات الجارية الحكومية، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على احتياطيات المصرف المركزي».

وقد تراجعت ثقة اللبنانيين في المهجر ويقول مصرفيون إن التدفقات المالية التي تعثرت منذ سجلت ذروتها في 2014 تناقصت مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من حدوث انهيار اقتصادي.

وكانت التدفقات المالية من الخارج بمثابة شريان حياة للبنوك والحكومة فيما سبق، غير أن عملية تحويل السيولة الدولارية من البنوك إلى المصرف المركزي لسد الفجوة التمويلية لدى الحكومة في عملية تسمى «الهندسة المالية» انهارت أيضا.

وقال سلامة إن من الضروري إدارة السيولة وإن بإمكان البنوك الاقتراض بالدولار بفائدة 20 في المئة لتأمين احتياجات المودعين بشرط عدم تحويل هذه الأموال للخارج.

واعتبر فاروق سوسة الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس الاستثماري، أن استخدام البنوك لإجراءات استثنائية لتقليل سحب النقد الأجنبي إلى الخارج وتأني السلطات التنظيمية سيسمح بمواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف «ما دام هذا هو الحال ستظل البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها».

غير أن مؤسستي موديز انفستورز سيرفيس وفيتش للتصنيفات الائتمانية خفضتا تصنيف أكبر البنوك اللبنانية إلى تصنيف عالي المخاطر وقال مصرفي محلي إن بعض البنوك الدولية التي تعمل بنظام المراسلة تشعر الآن بحذر أكبر في توفير السيولة الدولارية.

السندات الدولارية تواصل التراجع

واصلت سندات لبنان الدولارية تراجعها، أمس، مع اندلاع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، على الرغم من دعوات صادرة عن الرئيس ميشال عون للمتظاهرين بالعودة إلى ديارهم.

وأظهرت بيانات من تريدويب أن إصدار سندات يُستحق في 2037 انخفض 1.4 سنت، ليسجل تراجعاً بنحو تسعة في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري.