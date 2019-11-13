مقتل عشرات «الحوثيين» باشتباكات في الحديدة وتعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية باشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة في محافظتي الحديدة وتعز في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وقال المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» إن الميليشيات شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في كل من مديريتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية، لكن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجمات وإفشالها وكبدوا المهاجمين عشرات القتلى غالبيتهم في منطقة الفازة شمال غرب التحيتا، إضافة إلى إصابة القيادي الحوثي الميداني، أبو جعفر الطالبي، كما أعلنت القوات المشتركة، في بيان آخر، مقتل مالا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيات في قصف مدفعي استهدف فجرا تعزيزات عسكرية في منطقة البرح، غرب محافظة تعز.

وجددت ميليشيات الحوثي، هجماتها المدفعية والصاروخية على مواقع القوات المشتركة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس في إطار مسلسل خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار، في وقت بحث نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الفريق ابهيجيت جوها، جهود تنفيذ اتفاق استوكهولم، وأشار إلى استمرار الميليشيات بخرق الاتفاق وعدم الالتزام بوقف النار، وإطلاق الطائرات المسيرة، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الخروقات بما من شأنه منع انهيار اتفاق الحديدة.

كما بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع جوها أمس، مستجدات تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد الأخير للميليشيات في الدريهمي والمخا، وأكد أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح، وشدد على موقف الحكومة حول ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، محذرا من القفز على اتفاق استوكهولم باعتبار اتفاق الحديدة محطة حقيقية ومؤشرا مهما في طريق السلام المستدام.

وأحبطت القوات العسكرية المرابطة في مدينة المخا بالساحل الغربي مخططا إرهابيا لميليشيات الحوثي لتفجير عبوات ناسفة على الطريق العام الرابط بين منطقتي الكدحة والجديد من أجل الانتقام من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها وزعزعة الأمن والاستقرار، وأفاد قائد الشرطة العسكرية في المخا العقيد بسام الحرق أن دوريات تابعة لقوات الشرطة العسكرية رصدت تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية تخريبية تابعة للميليشيات أثناء محاولة زرع عبوات ناسفة على جانبي الطريق العام المعروف بطريق المخا عدن. وأضاف أن القوات رصدت أحد العناصر أثناء زرعه عبوة ناسفة قبل أن يتمكن من الفرار تاركا بطارية وجهاز التفجير عن بعد، موضحا أن القوات تقوم حاليا بتأمين الطرقات الرئيسية وضواحيها وتمشيطها من أجل ضبط أي عبوات.

وواصلت ميليشيات الحوثي استغلال المساجد ودور العبادة من أجل بث خطاب الحقد والكراهية والدعوة إلى الانخراط بالقتال، وأفاد مسؤولون أن قيادات حوثية تقوم بتنفيذ برنامج نزول ميداني إلى مختلف المساجد في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لها بهدف إجبار ما تبقى من أئمة وخطباء مساجد غير موالين على الانصياع لتوجيهاتها والبدء بحملات الحشد والتجنيد وبث الخطابات التي تروج للطائفية والكراهية والحقد بين أبناء الشعب.

كما استحدثت الميليشيات عددا من المواقع العسكرية في منازل مدنيين بمديرية الفاخرة جنوب محافظة إب وسط اليمن عقب إجبار أهاليها على النزوح قسرا بقوة السلاح، واغتال مسلحون مجهولون قياديا بارزا في المقاومة في محافظة البيضاء يدعى محمد حسين اللباسي أثناء مروره بسيارته الخاصة في طريق رئيسي بمحافظة أبين المجاورة، فيما قتل يمني وابنته، وجرح آخرون من أقاربهما، عندما قصفت دبابة تابعة لميليشيات الحوثي قرية «بتار» بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع (جنوب). وتمكنت قوات الحزام الأمني في عدن من إحباط عملية تهريب كميات من الذخائر والأسلحة في مديرية الشيخ عثمان شمال شرق المدينة.