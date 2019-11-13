موفد فرنسي إلى بيروت يعرض المساعدة

بيروت (وكالات) استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والحكومة الفرنسية تؤكد اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

ونقلت الرئاسة اللبنانية على «تويتر» عن عون قوله: «إن الأوضاع الاقتصادية تزداد تردياً نتيجة ما تمر به البلاد»، مشيراً إلى أن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجياً.

وأضاف عون: «سأواصل اتصالاتي لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة».

وكان فارنو التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

ونقلت مصادر صحافية عن مسؤولين لبنانيين أن زيارة فارنو لا تحمل مبادرة محددة، بل تهدف لجمع المعطيات لباريس، التي تسعى لطرح حلول للأزمة اللبنانية.

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