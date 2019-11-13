ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 24

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وأوضحت الوزارة أن 14 شخصاً قضوا جراء غارات إسرائيل منذ صباح اليوم.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان أنه تم استهداف منازل وأراض زراعية ومزارع خضروات ودواجن واستراحات بحرية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحاً أن 48 منزلاً تضررت كلياً وجزئياً بفعل الغارات.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".
وذكر بيان صادر عن الجيش، أنه تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، ومقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل.
وأضافت أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد تم استخدامها للتدريبات استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري، بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للحركة يستخدم أيضاً كمخزن أسلحة.
وبدأت غارات إسرائيل فجر أمس باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.
وأطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة، مساء الأربعاء، على مستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع.
وجاء ذلك ردا على شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وأطلق فلسطينيون أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، ردًّا على العدوان الإسرائيلي، ما يرفع عدد الصواريخ التي أطلقت منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 360.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق 360 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ فجر الثلاثاء، وتم اعتراض العشرات منها من قبل منظومة القبة الحديدية.
وأضاف البيان أن 60% من القذائف المتبقية سقطت في مناطق مفتوحة.
كانت صافرات الإنذار دوت دون توقف في المدن والتجمعات السكانية الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل منذ إغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء.
وإضافة إلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، فإن صافرات الإنذار أطلقت في مدن مثل عسقلان وأسدود بعد أن شملت أمس مدن أبعد مثل تل أبيب.
وقالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن قذائف صاروخية سقطت اليوم على عدة مبانٍ في أنحاء متفرقة في جنوبي إسرائيل بينها منزل في مدينة عسقلان.
وفي هذا الصدد، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 64 إسرائيليا أصيبوا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.
ودوت في سماء المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل أصوات التفجيرات الناتجة عن اعتراض منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قذائف صاروخية أطلقت من غزة.
وبالتزامن كانت طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على فلسطينيين في قطاع غزة بزعم تنفيذهم هجمات صاروخية على إسرائيل.
وحملت إسرائيل، عسكريا وسياسيا، حركة الجهاد الإسلامي المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية بعد أن أشارت إلى أن حركة "حماس" لم تشارك حتى الآن.