كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول صحي يكشف لـ "الخليج 365" أسرار هجرة الذباب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنّ السر وراء هجرة الذباب السوداني وانتشاره في منازل المواطنين خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تغير حالة الطقس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الذباب ينتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذي يعتبر مناخًا مناسبًا لنشاط الحشرة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تكثف حاليًا من تتبع الرصد الحشري، وأماكن تواجد اليرقات وأماكن تكاثرها للقضاء عليها والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ترددت الكثير من الشكاوى، عن انتشار الذباب بكثافة في العديد من محافظات الجمهورية، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين، مما دفع وزارة الصحة إلى فرض حالة الطوارئ، ككي تتصدى لتلك الحشرة.

