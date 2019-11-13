كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مسجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، من إحباط مخطط لشن هجوم ارهابي على مسجد بالقرب من سيينا.

وتبين أن شخصين ينتميان لجماعة يمينية متطرفة، كانا سينفذان العملية الإرهابية.

وكانت الجماعة المتطرفة قد أعدت خطة لتفجير مسجد بالقرب من سيينا قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة خوفًا من القبص عليهم.

وقالت الشرطة إن المجموعة، المكونة من 12 شخصًا، كانت تعتزم تفجير المسجد في كولي فال ديلسا بالقرب من سيينا بتفجير أنبوب غاز.

وأشارت إلى إن أحد أعضاء المجموعة قال في تسجيل صوتي "لقد أحضرت الخرائط ونريد منه أن يفجر أنبوب الغاز حتى يتم انفجار المبنى بأكمله".

وزعموا أنهم تخلوا عن الفكرة خوفًا من إلقاء الشرطة القبض عليهم.

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والشخصان المعتقلان هما أندريا تشيسي، 60 عامًا ، موظف في مصرف، وابنه يوري، البالغ من العمر 22 عامًا.

واعتقل تشيسي وابنه بتهمة حيازة متفجرات وأجزاء من ذخائر حربية.

وكانت الشرطة قد أوقفت 12 شخصًا بشبهة التخطيط للهجوم، قبل أن تطلق سراح 10 منهم، وتحتجز اثنين فقط.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق مع المشتبه بهما لحيازتهما أسلحة بهدف ارتكاب أعمال تخريبية.

وشنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل ومكاتب في محافظة سيينا.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم رددوا هتافات عنصرية وفاشية عقب القبض عليهم.