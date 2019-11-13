كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائیلي على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت واستنكرت وزارة الخارجیة الكویتیة، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بالتدخل الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن ھذا العدوان الذي یأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائیلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطیني الأعزل والتي تمثل انتھاكا صارخا للقوانین والأعراف الدولیة، لن یقود إلا إلى مزید من العنف وتقویضا لفرص إحلال السلام.

وناشدت الكويت المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولیاته إزاء ھذه الممارسات وبذل الجھود لوقف العدوان الإسرائیلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطیني وتوفیر الحمایة الدولیة له.

أطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة، مساء الأربعاء، على مستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وجاء ذلك ردا على شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".