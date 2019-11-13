غزة تطلق قذائف صاروخية على مستوطنات إسرائيلية

أطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة، مساء الأربعاء، على مستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وجاء ذلك ردا على شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأطلق فلسطينيون أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، ردًّا على العدوان الإسرائيلي، ما يرفع عدد الصواريخ التي أطلقت منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 360.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق 360 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ فجر الثلاثاء، وتم اعتراض العشرات منها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وأضاف البيان أن 60% من القذائف المتبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

كانت صافرات الإنذار دوت دون توقف في المدن والتجمعات السكانية الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل منذ إغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء.

وإضافة إلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، فإن صافرات الإنذار أطلقت في مدن مثل عسقلان وأسدود بعد أن شملت أمس مدن أبعد مثل تل أبيب.

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وقالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن قذائف صاروخية سقطت اليوم على عدة مبانٍ في أنحاء متفرقة في جنوبي إسرائيل بينها منزل في مدينة عسقلان.

وفي هذا الصدد، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 64 إسرائيليا أصيبوا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.

ودوت في سماء المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل أصوات التفجيرات الناتجة عن اعتراض منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قذائف صاروخية أطلقت من غزة.

وبالتزامن كانت طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على فلسطينيين في قطاع غزة بزعم تنفيذهم هجمات صاروخية على إسرائيل.

وحملت إسرائيل، عسكريا وسياسيا، حركة الجهاد الإسلامي المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية بعد أن أشارت إلى أن حركة "حماس" لم تشارك حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن حصيلة التصعيد الإسرائيلي كانت 24 شهيدا ، بينهم سيدة و3 أطفال، و70 إصابة بجروح مختلفة منذ أمس الثلاثاء في قطاع غزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن "حصيلة العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة: 24 شهيدا من بينهم 3 أطفال وسيدة و70 إصابة بجروح مختلفة، من بينهم 30 طفلا و13 سيدة، على المجتمع الدولي التدخل لوقف البربرية وجرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".