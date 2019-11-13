فاجعة في مصر .. 11 جثة متفحمة في انفجار لخط بترول بالبحيرة

اهتزت مصر، مساء اليوم الأربعاء، على وقع فاجعة جديدة، تسبب فيها تسرب مواد بترولية في اندلاع حريق بمنطقة البحيرة، خلف جثث متفحمة ومصابين بحروق بليغة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق خلف 11 جثة متفحمة، وأكثر من عشرة جرحى، بعدما اشتعلت النيران، بترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو للحظة اشتعال الحريق بالقرية، وسط حالة ذعر شديدة من أهالي القرية.

وتفاعل نشطاء مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي بسرعة مع الفتجعة، مطلقين نداءا لسرعة توجه الأهالي لمستشفى إيتاي البارود العام، للتبرع بالدم،لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين.

ولا زالت السلطات المصرية تحاول السيطرة على الحريق، حيث استدعت شاحنات محملة بالرمال لمحاولة وقف زحف النيران.