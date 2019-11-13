من باريس.. أمزازي يعطل مرسوما للعثماني يرفع سن اجتياز مباريات “التعاقد”

قال مصدر حكومي لـ”اليوم 24″، إن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، المتواجد حاليا بباريس، “عطَّل” مرسوما لرئيس الحكومة، وقعه أمس، يقضي بمنح “ترخيص استثنائي يتعلق بشرط السن، لاجتياز مباراة أطر الأكاديميات”، حيث رفعه إلى حدود 50 سنة.

وأوضح المصدر، أن المرسوم وصل فعلا إلى الإدارة المركزية للوزارة عبر الفاكس، إلا أن أمزازي، لم يأذن بإرساله إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، للعمل به، يضيف المصدر، “والوزير ضد الترخيص المتعلق بشرط السن لاجتياز المباراة”.

ورفضت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، اليوم الأربعاء، تسلم ملفات الترشيح التي يتجاوز عمر أصحابها 45 سنة، لعدم توصلهم بأي ترخيص استثنائي.

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ويأتي تعطيل المرسوم الحكومي، على بعد ساعات فقط عن آخر أجل لوضع ملفات الترشيح.

وستتوقف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، عن تسلم ملفات الترشيح، مساء غد الخميس، على الساعة الرابعة والنصف مساء.