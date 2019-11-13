رسميا.. رابطة “الليغا” تحدد توقيت الكلاسيكو

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن توقيت لقاء الكلاسيكو، الذي سيجمع بين فريقي برشلونة وضيفه ريال مدريد، والمؤجل عن الجولة العاشرة من “الليغا”.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا أكد من خلاله أن المباراة المقرر إجراؤها يوم 18 دجنبر القادم، ستنطلق بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت الإسباني.

وتسبب المظاهرات السياسية في إقليم كطالونيا، في تأجيل الكلاسيكو الذي كان مقررا خوضه في 26 أكتوبر الماضي، ليتفق الفريقان على 18 دجننبر، موعدا جديدا له.

يذكر أن النادي الكطلوني يتصدر جدول ترتيب “الليغا”، برصيد 25 نقطة،مبتعدا بفارق الأهداف فقط عن غريمه الفريق الملكي، وذلك بعد مرور 12 جولة من عمر الدوري الإسباني.