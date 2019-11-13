رسميا.. السفير الجزائري الجديد يقدم أوراق اعتماده في الرباط

بعد أشهر من إنهاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام سفير بلاده في الرباط أحمد بن يمينة، قدم السفير الجديد أوراق اعتماده الرسمية للملك محمد السادس.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عبد الحميد البدوي، السفير الجديد للجارة الشرقية في الرباط، حيث قدم أوراق اعتماده سفيرا مفرض فوق العادة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أنهى مهام عدد من سفراء الجارة الجزائر في عدة عواصم عربية وغربية، من بينهم سفيرها بالرباط أحمد بن يمينة، خلال شهر غشت الماضي.

وبحسب بلاغ رسمي تناقلته وسائل إعلام جزائرية، فإن بن صالح عين عبد العزيز بن علي الشريف، سفيرا للجزائر بالمغرب، خلفا لأحمد بن يمينة، قبل أن يتم تعديل التعيين، لتسمية البدوي في شهر شتنبر الماضي.

يشار إلى أن السفير الجديد للجارة الشرقية في الرباط، كان سفيرا للجزائر في الكويت، حيث شغل منصبه على مدى سنوات قبل أن يتم تعيينه في المغرب.