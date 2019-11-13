لجنة التأديب تُشهر عقوباتها في حق اللاعبين والأندية_ بلاغ

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الأربعاء 13 نونبر 2019 وأصدرت القرارات التالية:

– منافسات كأس العرش (النصف نهائي) :

• توقيف مصطفى شيشان لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين نافذتين وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الإتحاد الرياضي وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي، مبلغ 5 ألف درهما، لرمي جماهيره الكراسي على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الإتحاد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• اصلاح فريق الدفاع الحسني الجديدي الاضرار التي لحقت بالملعب الكبير بمدينة طنجة التي تسبب فيها جمهوره وذلك بعد اجراء خبرة لتقييم الخسائر من طرف إدارة الملعب، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي، مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهيره أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الإتحاد الرياضي، مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق حسنية أكادير، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• توقيف بكاري ماني، لاعب فريق حسنية أكادير، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

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• تغريم فريق المغرب التطواني، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• توقيف رضا بوناكة، لاعب فريق المغرب التطواني لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول:

• تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 2000 درهما، لعدم امتثال لاعبه بكر الهلالي، لقرار حكم مباراة فريقه أمام الوداد الرياضي، بناء على المادة 97 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الخامسة).

• تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الخامسة).

• تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 5 آلاف درهما، لرمي جماهيره القارورات على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الخامسة).

• تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها على أرضية الملعب، في المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (الجولة السادسة).

• تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهيره أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (الجولة السادسة).

• تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق حسنية أكادير، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق حسنية أكادير، مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، في المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق اتحاد طنجة، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات (مؤجل الجولة الثالثة).

• توقيف أشرف الإدريسي لاعب فريق رجاء بني ملال لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك أسفي بناء على المادة 53/2 (مؤجل الجولة الثالثة).

– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الثاني (الجولة الثامنة):

• تغريم فريق وداد تمارة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق النادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• توقيف منصف شراشم، لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات .

• تغريم فريق شباب أطلس خنيفرة، مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات .

• توقيف عادل إبراهيم أزباك لاعب فريق شباب المحمدية، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 750 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد الزموري الخميسات، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 3إنذارات مع طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الإتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات .

• تغريم فريق اتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 3إنذارات مع طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات .

• توقيف مروان أفلاح، لاعب فريق الاتحاد الزموري للخميسات، لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.