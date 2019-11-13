زعيم المعارضة البريطانية: كان من الأفضل الإمساك بالبغدادي حيا

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الأربعاء، إنه كان من الأفضل الإمساك بزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي حيا لو أمكن ذلك.



وأفاد كوربين بأن أناسا مثل البغدادي يجب محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.



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وقال كوربين لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية: "إزالته من المشهد أمر جيد للغاية".

وأضاف: "لو كان من الممكن القبض عليه، ولا أعرف ملابسات الأوضاع في ذلك الوقت، فلم أطلع سوى على البيانات التي قدمتها الولايات المتحدة، لكان ذلك بالتأكيد الشيء الصحيح فعله".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إن البغدادي لقي حتفه هو وثلاثة من أطفاله بتفجير سترته الناسفة عندما فر من القوات الأمريكية خلال هجوم في شمال غربي سوريا.