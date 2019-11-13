استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي برفح

استشهد فلسطينيان، مساء الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي على شرق رفح، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 26 شهيدا و85 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن محمد حسن معمر وعباده الكرد من ألوية الناصر صلاح الدين استشهدا في استهداف شرق رفح.

وأكدت أن الشهيدين وصلا إلى مستشفى النجار بقطاع غزة بعد التصعيد الإسرائيلي برفح.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي داخل قطاع غزة، حيث واصلت إسرائيل عدوانها مخلفة وراءها 26 شهيداً و85 مصاباً بجروح مختلفة، في أحدث حصيلة منذ أمس الثلاثاء الذي وصف بـ"الدامي".

وبالتوازي مع عمليات القصف المستمرة من جانب طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم حشد قوات على مداخل القطاع، في إشارة لبدء موجة جديدة من التصعيد في ظل دعوات التهدئة.

Advertisements

كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد يوم من أكثر أيام التصعيد دموية خلال الأشهر الماضية.

ودوت صفارات الإنذار في تجمعات غلاف غزة، حيث ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القدس قبل أن تعترضها القبة الحديدية.

وفي المقابل أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف هاون تجاه موقع كرم أبوسالم، وأخرى تجاه قوة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

وفي ظل التصعيد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في استهداف قطاع غزة وتوجيه ضربات قاسية له حال استمرار هجمات حركة الجهاد على الأراضي المحتلة.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء: "نواصل ضرب حركة الجهاد بعدما قضينا على قائدها الكبير في قطاع غزة".

وأطلق فلسطينيون أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، ردًّا على العدوان الإسرائيلي، ما يرفع عدد الصواريخ التي أطلقت منذ الثلاثاء إلى 360.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق 360 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ فجر الثلاثاء، وتم اعتراض العشرات منها من قبل منظومة القبة الحديدية.